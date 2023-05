Quotidien, première partie du 8 mai 2023 avec le casting de "Hawaï"

Au programme de Quotidien première partie du lundi 8 mai 2023 : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver revient sur les déplacements d’Emmanuel Macron pour célébrer les commémorations du 8 mai. Il s’intéresse également à la contre-offensive ukrainienne contre la Russie, aux frappes russes sur le territoire ukrainien et aux difficultés de Vladimir Poutine avec sa milice Wagner. Enfin, il revient sur le couronnement de Charles III ce week-end et sur la curieuse vidéo postée par Olivier Véran sur les réseaux sociaux. En plateau, Yann Barthès reçoit le casting de « Hawaï », une comédie tropicale avec à l’affiche Bénérice Béjo, Pierre Deladonchamps, Eye Haïdara, William Lebghil, Manu Payet, Elodie Bouchez, Thomas Scimeca et Emilie Caen.