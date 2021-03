Quotidien, première partie du 8 mars 2021

Au sommaire du replay de la première partie de Quotidien du 8 mars 2021 : le gros flop du ministère de l’Intérieur pour la journée internationale des droits des femmes ; dans son 19h30 Médias, Julien Bellver décrypte les réactions à l’interview choc du prince Harry et de Meghan Markle face à Oprah Winfrey, l’évacuation des quais de Seine à Paris pour le second week-end consécutif, mais aussi la lettre polémique publiée par Libération et la révolte au Sénégal. Dans son Zoom, Lilia Hassaine Paul Larrouturou était ce week-end au théâtre de l’Odéon, occupé par des professionnels du monde de la culture. Acteurs, ingénieurs son et lumières, réalisateurs, décorateurs, couturiers s’étaient réunis pour réclamer le prolongement de « l’année blanche » des intermittents. Dans sa Brigade des Affaires culturelles, Ambre Chalumeau met à l’honneur les femmes réalisatrices, présentes depuis toujours dans le monde du cinéma contrairement aux idées reçues.