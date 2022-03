Quotidien, première partie du 8 mars 2022

Au sommaire du replay de la première partie de Quotidien du mardi 8 mars 2022 : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver débriefe la grande question posée dans la presse ce mardi, l’Europe doit-elle se passer du gaz russe ? Les États-Unis, eux, ont tranché, mais l’Europe, bien plus dépendante aux énergies russes, peut-elle les suivre ? Julien Bellver décrypte également la propagande russe visant à minimiser les manifestations contre la guerre en Russie, nous parle de la colère des mères de soldats russes qui inquiète Vladimir Poutine et revient sur la dernière déclaration du président ukrainien, Volodymyr Zelensky. Dans son Zoom, Lilia Hassaine revient sur 22 ans de relations entre la France et la Russie et sur une époque où nous étions encore copains avec Vladimir Poutine. Dans sa Brigade, Ambre Chalumeau s’intéresse à l’impact de la pop culture dans la starification et la dédiabolisation de Vladimir Poutine.