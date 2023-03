Quotidien, première partie du 8 mars 2023 avec Julie Gayet, Delphine Hervilleur et Sarah Barukh

Au sommaire du replay de Quotidien première partie du mercredi 8 mars 2023 : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver revient sur l’hommage national rendu à Gisèle Halimi, sur la poursuite de la mobilisation contre la réforme des retraites, sur le(s) bras d’honneur d’Éric Dupond-Moretti et sur l’émotion d’Aurore Bergé à l’Assemblée nationale. Sa Brigade, Ambre Chalumeau la consacre au livre de Sarah Barukh, « 125 et des milliers », un recueil poignant de récits de féminicides racontés par des personnalités publiques, culturelles, scientifiques. Son autrice, Sarah Barukh ainsi que deux des personnalités participant au livre, Julie Gayet et Delphine Horvilleur, sont sur le plateau de Quotidien. Enfin, en cette journée internationale des droits des femmes, Maïa Mazaurette se demande ce que cela signifie vraiment d’être une femme.