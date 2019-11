Quotidien, première partie du 8 novembre 2019

Retrouvez l’intégralité du replay de la première partie de Quotidien du 8 novembre. On fait le bilan de la semaine avec Salhia Brakhlia, du retour à la vie de James Dean avec Valentine Oberti. Azzeddine Ahmed-Chaouch va au Salon Made in France, Julien Bellver décrypte l’affaire Jeffrey Epstein et Marc Beauge nous parle mode et fashion faux pas. Tous les vendredis, Salhia Brakhlia fait le bilan de l’actu de la semaine. Au programme ce 8 novembre : l’interview choc d’Adèle Haenel pour Mediapart, le déplacement d’Emmanuel Macron en Chine ou encore la dédicace de Nicolas Sarkozy. L’acteur James Dean est mort en 1955 dans un accident de voiture, à l’âge de 24 ans. Pourtant, il sera à l’affiche d’un nouveau film, « Finding Jack ». Comment ? Grâce à la technologie du « full body ». Si la technique est une prouesse technologique, elle fait débat. On en parle avec Valentine Oberti dans son Zoom. Le Salon Made in France a ouvert ses portes ce jeudi 7 novembre à Paris. Comme tous les ans, les politiques se pressent dans les allées du salon. Et comme tous les ans, Azzeddine Ahmed-Chaouch est allé à leur rencontre pour son Chaouch Express. A-t-on voulu étouffer l’affaire Jeffrey Epstein ? Le financier américain, accusé d’exploitation sexuelle au profit de riches personnalités et d’agressions sexuelles, notamment sur mineures, est mort en prison le 10 août. Début novembre, une vidéo mise en ligne accuse la chaîne ABC d’avoir couvert le milliardaire. On en parle avec Julien Bellver dans son 20h Médias. Il est le M. Mode de Quotidien : chaque semaine, Marc Beauge nous parle mode, look, fashion faux pas et bons conseils.

