Quotidien, première partie du 8 novembre 2021

Au sommaire du replay de la première partie de Quotidien du lundi 8 novembre 2021 : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver décrypte la montée d’Éric Zemmour et Marine Le Pen dans les sondages, la radicalisation d’Arnaud Montebourg, le retour du Covid, le premier débat des Républicains et la révolution digitale de Jean-Luc Mélenchon. Dans son Zoom 2022, Lilia Hassaine s’intéresse au culte du général de Gaulle chez les candidats à la présidentielle et surtout chez Éric Zemmour, qui en a fait une stratégie politique. Dans sa Brigade, Ambre Chalumeau nous parle de la dernière exposition sur Picasso, une expo qui met en lumière une part de la vie encore peu explorée du peintre.