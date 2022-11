Quotidien, première partie du 8 novembre 2022

Au programme du replay de Quotidien première partie du mardi 8 novembre 2022 : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver revient sur la convocation des 50 patrons les plus polluants de France par Emmanuel Macron, il fait un point « Midterms » aux États-Unis et revient sur le nouveau scandale d’abus sexuel qui touche l’Église, avant de noter les toujours plus nombreuses similitudes entre Les Républicains et le Rassemblement national. Dans son Zoom, Clément Viktorovitch s’intéresse aux mots utilisés pour alerter sur le réchauffement climatique et les dangers de nos modes de vie sur l’avenir de la planète. La chanteuse Cher a un nouvel amoureux, Alexander Edwards, de 40 ans son cadet. Forcément, la nouvelle a fait réagir. Pourtant, Cher n’est que le dernier exemple d’une longue lignée de femmes de pouvoir qui préfèrent les hommes plus jeunes. Dans le 20h15 Express, Paul Gasnier et Valentine Watrin brossent le portrait des candidats Républicains aux midterms tandis que Sophie Dupont revient sur l’invitation des 50 plus gros pollueurs français à l’Élysée.