Quotidien, première partie du 8 octobre 2019

Retrouvez l’intégralité du replay de la première partie de Quotidien du 8 octobre. On retourne dans le village de Châteaudouble qui a accueilli 104 migrants l’année passée avec Salhia Brakhlia, Valentine Oberti nous explique qui sont les militants qui ont agressé nos journalistes pendant la Manif pour Tous, on parle du débat sur l’immigration à l’Assemblée avec Yann Barthes, des kebabs à Béziers avec Azzeddine Ahmed-Chaouch, du mouvement Extinction Rebéllion avec Julien Bellver et de l’émission la moins anxiogène du PAF avec Étienne Carbonnier. L’Assemblée nationale organisait lundi 5 octobre un grand débat sur l’immigration. Du coup, on a voulu retourner à Châteaudouble, ce petit village du Var qui a accueilli 104 migrants l’année dernière. À l’annonce de cette décision, Marine Le Pen s’était rendue sur place pour dénoncer l’arrivée de ces migrants, mais avait dû vite faire demi-tour, la population étant peu disposée à l’accueillir. Un an plus tard, les équipes de Quotidien sont retournés sur place pour voir comment se passe l’intégration de cette centaine de personnes. C’est le Moment de vérité de Salhia Brakhlia. Dimanche 5 octobre, la Manif pour Tous avait appelé à une large mobilisation à Paris pour protester contre l’ouverture de la PMA à toutes les femmes. Dans le cortège, nos équipes ont été prises à parti par des militants d’extrême-droite, détruisant notre matériel. Qui sont ces militants ? La réponse avec Valentine Oberti dans son Zoom. C’est LE sujet qui obsède les politiques depuis des mois : l’immigration. Lundi, l’Assemblée avait organisé un large débat sur le sujet. Sur les 577 députés que compte l’hémicycle, seuls 149 étaient présents en début de séance. Ils n’étaient plus que 52 lors de la conclusion d’Edouard Philippe. Visiblement, l’immigration obsède dans les discours, mais ne mobilise pas. Pour certains responsables, le kebab est devenu un argument politique : symbole du « grand remplacement » ou du « communautarisme » pour les uns, symbole de diversité pour les autres. À Béziers, le maire d’extrême-droite Robert Ménard a même décidé d’entrer en guerre contre ces restaurants. Azzeddine Ahmed-Chaouch s’est rendu sur place pour son Chaouch Express. Ils ont fait beaucoup de bruit en organisant des opérations coups de poing à Paris et Londres lundi 7 octobre. Les militants d’Extinction Rébellion ont investi le quartier du Châtelet, à Paris, qu’ils ont occupé toute la nuit avant une nouvelle journée de mobilisation ce mardi. Qui sont-ils ? Quelles sont leurs revendications ? La réponse avec Julien Bellver dans son 20h Médias. Aujourd’hui dans son Canap, Étienne Carbonnier a regardé la chaîne des enfants, Gulli.

