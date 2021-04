Quotidien, première partie du 9 avril 2021

Au programme du replay de la première partie de Quotidien du 9 avril 2021 : dans sa chronique, Salhia Brakhlia tente de trouver une définition à la « loyauté » en politique, fait le point sur l’actu de la semaine et s’intéresse aux difficultés de financement du parti de Marine Le Pen, le Rassemblement national. Toute l’actualité politique de la semaine, c’est dans son « 2022, c’est déjà demain ». Dans son Flash Mode, Marc Beauge revient sur une semaine mode marquée par les polémiques : entre celle de Pierre-Jean Chalençon, celle des collants de Jill Biden, mais aussi la guerre entre la Chine et la marque H&M. Dans sa Brigade des Affaires Culturelles, Ambre Chalumeau nous parle de Charles Baudelaire. Le poète français est né il y a deux cent ans et ne cesse de fasciner. Elle nous explique pourquoi. Enfin, comme tous les vendredis, Maïa Mazaurette répond à toutes vos questions sur le sexe.