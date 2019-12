Quotidien, première partie du 9 décembre 2019

Retrouvez l’intégralité de la première partie de Quotidien du 9 décembre. On parle de la réforme des retraites avec Salhia Brakhlia, Valentine Oberti décrypte l’œuvre qui fait disjoncter les critiques d’art, Azzeddine Ahmed-Chaouch est au près des Algériens à Marseille, Julien Bellver refait une année de clashs dans les médias et Étienne Carbonnier débriefe le match OM-Bordeaux. La mobilisation du 5 décembre contre la réforme des retraites n’a pas dit son dernier mot : transports, éducation, … ils sont encore très nombreux à faire grève ce lundi. Le mouvement est reconduit jusqu’à jeudi, minimum. Comment expliquer une telle crispation autour de la réforme des retraites ? De son côté, le gouvernement assure que les Français ont « mal compris » la réforme tandis que les syndicats dénoncent un projet de loi « injuste ». Salhia Brakhlia fait le point dans son Moment de vérité. Une simple banane, scotchée grossièrement à un mur, mais revendiquée par l’artiste Maurizio Cattelan a été vendue à… 120 000 dollars. Rien que ça. L’acheteur, un collectionneur Français, ne pourra pourtant jamais en profiter. Pour cause, un autre artiste, David Datuna, l’a… mangé, tout simplement. Alors, le monde de l’art est-il en train de devenir fou ? On en parle avec Valentine Oberti dans son Zoom. Après 20 ans de pouvoir et 4 mandats d’Abdelaziz Bouteflika, les Algériens seront appelés aux urnes jeudi 12 décembre pour élire leur nouveau président. Depuis samedi, les expatriés algériens peuvent déjà voter dans leur pays de résidence. Azzeddine Ahmed-Chaouch est allé à leur rencontre à Marseille, où les électeurs ne se font pas d'illusion. L’année 2019 est bientôt terminée et elle aura été marquée, peut-être encore plus que les précédentes, par de très nombreux clashs dans les médias. Clashs qui alimentent chaque jour les réseaux sociaux. Julien Bellver revient sur les engueulades les plus marquantes pour son 20h Médias. Aujourd’hui dans son Transpi, Étienne Carbonnier débriefe la rencontre entre l’Olympique de Marseille et Bordeaux. Un match tout spécial puisqu’il était commenté par… Azzeddine Ahmed-Chaouch himself.

En savoir plus sur Yann Barthes