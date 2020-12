Quotidien, première partie du 9 décembre 2020

En savoir plus sur Yann Barthes

Au sommaire de la première partie de Quotidien du 9 décembre : Julien Bellver revient sur l’interruption du match PSG-Basaksehir après les propos racistes d’un arbitre et sur la confrontation entre Olivier Véran et une anti-vaccin sur LCI. Dans son Zoom, Lilia Hassaine décrypte la clause de « non-responsabilité » des laboratoires qui mettent sur le marché leur vaccin sur le Covid-19. Sophie Dupont était au Tribunal de Paris pour suivre les réquisitions du Parquet Financier contre Nicolas Sarkozy. Ambre Chalumeau nous parle du dessinateur Chris Ware dans sa Brigade des Affaires Culturelles. Et enfin, Maïa Mazaurette revient sur ces enfants qui changent le monde et à qui on donne, heureusement, de plus en plus la parole et la légitimité qu’ils méritent.