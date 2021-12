Quotidien, première partie du 9 décembre 2021

Au sommaire du replay de la première partie de Quotidien du jeudi 9 décembre 2021 : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver débriefe la conférence de presse d’Emmanuel Macron, revient sur la proposition d’Anne Hidalgo pour sauver la gauche, fait le point sur la situation épidémique en France et en Europe et décrypte la Une de Paris Match avec Valérie Pécresse. Dans son Zoom 2022, Antoine Bristielle joue à la politique-fiction et se demande à quoi ressemblerait l’élection si la gauche parvenait à se rassembler derrière une candidature unique. Dans sa Brigade, Ambre Chalumeau s’intéresse à la Sagrada Familia, à Barcelone, qui vient d’inaugurer une de ses nouvelles tours, 140 ans après le début de sa construction. Enfin, Maïa Mazaurette s’intéresse à l’humour des femmes en politique et aux raisons qui les ont trop longtemps poussées à le mettre de côté.