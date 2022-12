Quotidien, première partie du 9 décembre 2022

Au programme du replay de Quotidien première partie du vendredi 9 décembre 2022 : Julien Bellver revient dans son 19h30 Médias spécial Etats-Unis sur la déclaration de Donald Trump pour abandonner la Constitution américaine. Il revient également sur les propos antisémites du rappeur Kanye West qui ont fait scandale et sur l’hécatombe de licenciements dans l’industrie des médias américains. Yann Barthès reçoit sur le plateau de Quotidien, le célèbre dessinateur belge Philippe Geluck. Le créateur de la bande dessinée “Le Chat” revient sur son parcours de comédien à dessinateur dans un petit livre intitulé “Je chemine avec” écrit par Sophie Lhuillier. Dans la Brigade, Ambre Chalumeau vous recommande un autre géant du dessin, un livre de Noël pour enfant et “Revolver” l’un des meilleurs disques de tous les temps. Et avec le retour du froid, Maïa Mazaurette répond aux interrogations des hommes sur la taille de leur pénis et Anne Depétrini quant à elle, râle contre les médias qui en font trop sur les coupures d’électricité.