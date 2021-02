Quotidien, première partie du 9 février 2021

En savoir plus sur Yann Barthes

Au sommaire du replay de la première partie de Quotidien du 9 février 2021 : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver débriefe le plan com’ à bas prix de Louis Aliot, le maire RN de Perpignan, il fait le point sur l’évolution de l’épidémie à l’échelle mondiale, revient sur la sanction infligée au député LREM Pierre Henriet après ses propos sexistes et annonce le départ de Ruth Elkrief de BFMTV. Dans son Zoom, Lilia Hassaine décrypte l’ouverture du procès de Donald Trump. L’ancien président des Etats-Unis est jugé depuis ce mardi pour « incitation à l’insurrection » après l’attaque du Capitole du 6 janvier dernier. Dans sa Brigade des Affaires Culturelles, Ambre Chalumeau dresse le portrait de l’écrivain et scénariste Jean-Claude Carrière, décédé lundi à l’âge de 89 ans. Paul Larrouturou fait le point sur la situation en Russie avec l’aide de l’interprète Dmitry Boulba qui nous envoie toutes les images qu’il a pu tourner à Saint-Pétersbourg. Enfin, dans sa Zone, Maïa Mazaurette nous parle d’amour et de Saint-Valentin, mais sans cliché et sans guimauve.