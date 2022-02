Quotidien, première partie du 9 février 2022

Au sommaire du replay de la première partie de Quotidien du mercredi 9 février : dans le 19h30 Médias, Julien Bellver revient sur le mouvement des camionneurs français qui fait redouter un retour des gilets jaunes. Il s’intéresse également aux réactions après le clash entre Gérald Darmanin et Apolline de Malherbe et aux révélations contre Korian, premier groupe privé français de maisons de retraite. Dans son Com’ 2022, Julien Bellver fait le point sur les parrainages des candidats à l’élection présidentielle et le tacle de Nicolas Sarkozy envers Valérie Pécresse. Cette semaine, Antoine Bristielle est notre Expert de la Fondation Jean Jaurès. Depuis plus de deux ans, il travaille sur le complotisme en France et nous dit comment il pourrait influencer l’élection présidentielle. Dans sa Brigade, Ambre Chalumeau nous explique ce qu’il faut comprendre sur les NFT et sur la grande première de la maison de vente Aguttes dans le monde de l’art virtuel. Enfin, Maïa Mazaurette explique aux enfants pourquoi les propos tenus par Gérald Darmanin face à la journaliste Apolline de Malherbe sont si mal passés.