Quotidien, première partie du 9 février 2023 avec Rachida Dati

Au programme du replay de Quotidien première partie du jeudi 9 février 2023 : Julien Bellver décrypte dans son 19h30 Médias la mini-tournée européenne de Volodymyr Zelensky à Londres, à Paris et à Bruxelles. Il revient également sur la condamnation de la chaîne C8 par l’Arcom et sur l'attaque de Rima Abdul-Malak, ministre de la Culture à l’encontre de l’empire médiatique de Vincent Bolloré. Yann Barthès reçoit Rachida Dati, maire Les Républicains du 7ème arrondissement de Paris. Elle fait le point sur les réformes des retraites, l’état de la droite en France et la visite diplomatique de Volodymyr Zelensky. De son côté, Sophie Dupont s’est intéressée au parti Les Républicains qui se déchire sur la réforme des retraites. Ambre Chalumeau quant à elle décrypte la mise en compétition des femmes dans la culture, mais également en politique à partir de l’exemple de Rachida Dati.