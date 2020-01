Quotidien, première partie du 9 janvier 2020

Retrouvez l’intégralité du replay de la première partie de Quotidien du 9 janvier 2020. Salhia Brakhlia a rencontré Carlos Ghosn au Liban, 11 jours après sa fuite du Japon. Azzeddine Ahmed-Chaouch s’intéresse aux arrêts maladies délivrés aux grévistes, Julien Bellver revient sur le séisme provoqué par Meghan Markle et le prince Harry et Étienne Carbonnier fait la rentrée des Foufous de l’Assemblée. La contre-attaque médiatique de Carlos Ghosn se poursuit. Après une longue conférence de presse depuis Beyrouth, au Liban, l’ancien PDG de Renault-Nissan accusé de dissimulation de revenus et d’abus de confiance multiplie les interviews à la presse. Il a accepté de témoigner au micro de Salhia Brakhlia depuis Beyrouth. Au 36ème jour de mobilisation contre la réforme des retraites, une question interpelle le gouvernement : les grévistes abuseraient-ils des arrêts maladie ? Depuis le début du mouvement, le nombre de salariés grévistes à la RATP a été multiplié par trois. Dans le viseur du gouvernement : la plateforme internet permettant d’obtenir un arrêt maladie en ligne en quelques minutes. C’est par un post publié sur leur compte Instagram officiel que Meghan Markle et le prince Harry ont annoncé, mercredi 8 janvier, leur décision de se retirer de leur rôle au sein de la famille royale britannique. Considérés comme des membres de premier plan au sein de la royauté, ils expliquent aspirer à une « vie normale » et à « l’indépendance financière ». Le duc et la duchesse de Sussex déclarent désormais partager leur temps entre le Royaume-Uni et l’Amérique du Nord, tout en continuant à honorer leurs devoirs auprès de la reine Elizabeth II. Problème : le couple aurait pris cette décision unilatéralement, sans en référer à la reine elle-même ou aux autres membres de la famille royale. De quoi créer un scandale sans précédent au sein de la couronne. Et l’émoi dans les médias britanniques et internationaux. On débriefe avec Julien Bellver dans son 20h Médias. Aujourd’hui c’est jeudi et il n’est jamais trop tôt pour reprendre ses bonnes habitudes après les vacances : comme tous les jeudis, Étienne Carbonnier est allé faire un tour du côté de l’hémicycle pour voir comment se portent nos petits Foufous de l’Assemblée après les fêtes.

