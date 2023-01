Quotidien, première partie du 9 janvier 2023 avec Jean-Paul Rouve et Grégoire Ludig

Au programme du replay de Quotidien première partie du lundi 9 janvier 2023 : dans son 19h30 Médias, Julien Beller fait le point sur les insurrections au Brésil, revient sur la polémique Noël Le Graët après ses propos sur Zidane et sur la guerre en Ukraine. Yann Barthès reçoit Jean-Paul Rouve et Grégoire Ludig pour leur film « Les Cadors ». Dans son Zoom, Clément Viktorovitch décrypte la controverse autour de l’écrivain Michel Houellebecq et Maïa Mazaurette s’intéresse à la question de l’emprise dans les métiers de la scène.