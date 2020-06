Quotidien, première partie du 9 juin 2020

En savoir plus sur Yann Barthes

Retrouvez l’intégralité du replay de la première partie de Quotidien du 9 juin 2020. On revient sur le déplacement auprès des policiers d’Edouard Philippe et Christophe Castaner avec Salhia Brakhlia. Lilia Hassaine nous explique les origines du genou à terre comme symbole de protestation et Azzeddine Ahmed-Chaouch s’intéresse aux statistiques ethniques. Edouard Philippe et Christophe Castaner étaient à Evry, au contact des forces de l’ordre, ce mardi 9 janvier. Dans le contexte actuel de dénonciation des violences policières, le Premier ministre à appeler au « respect » et à « la confiance » envers les policiers, dont il a également rappelé le devoir d’exemplarité. On en parle avec Salhia Brakhlia dans son Moment de vérité. Edouard Philippe et Christophe Castaner étaient à Evry, au contact des forces de l’ordre, ce mardi 9 janvier. Dans le contexte actuel de dénonciation des violences policières, le Premier ministre à appeler au « respect » et à « la confiance » envers les policiers, dont il a également rappelé le devoir d’exemplarité. On en parle avec Salhia Brakhlia dans son Moment de vérité. Faut-il compter les Noirs et les Arabes en France ? Dans le pays, les statistiques ethniques sont interdites. Elles sont pourtant réclamées, parfois par les associations de défenses des droits, pour permettre de mieux prendre conscience de l’ampleur des discriminations dont sont victimes les minorités.