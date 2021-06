Quotidien, première partie du 9 juin 2021

Au programme du replay de la première partie de Quotidien du 9 juin 2021 : après avoir reçu une gifle mardi après-midi, Emmanuel Macron a poursuivi son déplacement comme si de rien n’était. Ou presque. Dans son 19h30 Médias, Julien Bellver s’interroge sur le risque de contamination dans les salles des restaurants qui ont de nouveau l’autorisation d’accueillir des clients depuis ce mercredi. Il revient également sur le retour des supporters au Stade de France pour le match France-Bulgarie. Il débriefe ensuite l’étonnant soutien apporté par Gims à la candidate de la région Île-de-France, Valérie Pécresse et au discours controversé de Kamala Harris au Mexique. Dans son Zoom, Lilia Hassaine revient sur les propos polémiques de Jean-Luc Mélenchon : s’agit-il de dérapages isolés ou d’une véritable stratégie politique ? Le procès de l’affaire « Air Cocaïne » s’est ouvert cette semaine à Aix-en-Provence. Azzeddine Ahmed-Chaouch y était. Dans sa Brigade des Affaires culturelles, Ambre Chalumeau nous parle d’ORLAN. La plasticienne, pionnière de l’art contemporain en France, publie son autobiographie chez Gallimard. Enfin, Maïa Mazaurette répond à toutes les questions des enfants et des ados et les conseille notamment pour se protéger des mauvaises rencontres sur les applis.