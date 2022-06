Quotidien, première partie du 9 juin 2022

Au sommaire du replay de Quotidien première partie du jeudi 9 juin 2022 : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver revient sur les témoignages bouleversants face au Congrès américain de rescapés et de familles de victimes de fusillades. Il revient ensuite sur la situation en Ukraine, débriefe l’audition du préfet Didier Lallement après le fiasco du Stade de France, s’amuse du duel à distance d’Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon et prend des nouvelles du parti d’Éric Zemmour, Reconquête. Cette semaine, Jules Grandin nous aide à comprendre comment fonctionnent les élections législatives grâce à ses cartes, Ambre Chalumeau nous annonce la fin de One Piece et Maïa Mazaurette nous apprend ce qu’est le « queerbaiting ».