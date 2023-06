Quotidien, première partie du 9 juin 2023

Au sommaire du replay de Quotidien première partie du vendredi 9 juin 2023 : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver s’intéresse à la candidature de Mike Pence à la primaire républicaine face à Donald Trump et à l’affaire autour de l’ex-animateur d’ITV, Phillip Schofield. Il revient sur la nouvelle polémique autour de Suella Braverman, à la manifestation historique contre le gouvernement en Pologne et à la nouvelle émission de Tucker Carlson sur Twitter. En plateau et tout au long de l’émission, Yann Barthès reçoit l’animateur Arthur pour sa nouvelle émission de jeu “The Wheel”. Maïa Mazaurette nous parle du manque de diversité de “Sex and the City” à l’occasion des 25 ans de la série et la question du règlement de l’addition au restaurant entre les hommes et les femmes. Dans sa Brigade, Ambre Chalumeau nous conseille le livre “Le plus gros jeu” d’Al Alvarez sur le monde du poker à Las Vegas dans les années 1980, à la danseuse METTE qui se lance dans la chanson, à l’exposition consacrée à Jean-Michel Basquiat à la Philharmonie de Paris et au nouvel album photo de Reporter Sans Frontières consacré à la mer. Anne Depétrini se demande comment être poli par texto.