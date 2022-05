Quotidien, première partie du 9 mai 2022

Au sommaire du replay de Quotidien première partie du lundi 9 mai 2022 : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver revient sur le défilé militaire russe, scruté par le monde entier, sur le dernier discours de Volodymyr Zelensky et sur les bombardements sur Kiev et l’est de l’Ukraine. Il fait ensuite le point sur les tensions à gauche malgré la grande union populaire et sur les retours médiatiques de Marine Le Pen et d’Éric Zemmour. Dans son Zoom, Lilia Hassaine décrypte le défilé militaire russe du 9 mai 1945 et Ambre Chalumeau nous explique pourquoi l’Eurovision est politique.