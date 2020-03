Quotidien, première partie du 9 mars 2020

En savoir plus sur Yann Barthes

Retrouvez l’intégralité du replay de la première partie de Quotidien du 9 mars. On parle du Coronavirus en Italie avec Lilia Hassaine et Julien Bellver. Salhia Brakhlia débriefe la marche des femmes du 8 mars à Paris. Azzeddine Ahmed-Chaouch fait le point sur la « PSG-compatibilité » des candidats à la mairie de Paris et Etienne Carbonnier débriefe 4 mariages pour une lune de miel sur TF1. Dimanche 8 mars, plusieurs dizaines de milliers de femmes s’étaient donné rendez-vous dans les rues de Paris pour manifester à l’occasion de la journée internationale des droits des femmes. Une marche à la symbolique fort dans un contexte post-César tendu. On en parle avec Salhia Brakhlia dans son Moment de vérité. Les Italiens se ruent dans le sud du pays pour fuir le Coronavirus et le confinement de plusieurs villes du nord. Résultat : des scènes de cohue dans les gares italiennes, comme on n’en avait plus vu depuis les congés payées de 1970. Dans le reste du pays, la tension est palpable. On en parle dans le Zoom de Lilia Hassaine. Emmanuel Macron visitait un EPHAD en début de semaine. En pleine crise du Coronavirus, il a soigneusement évité de serrer des mains, il a vanté les vertus du gel hydroalcoolique – qu’il a même réussi à rendre (un peu) cool – et il a fait tout ce qu’il ne fallait pas faire. Le Coronavirus aura eu raison du match Paris Saint-Germain contre Dortmund : le huitième finale se jouera à huis-clos ce mercredi 11 mars. Les supporters, eux, seront nombreux à se retrouver dans les bars pour compenser. Mais qu’en sera-t-il de ceux qui se revendiquent « premier supporter » de Paris, les candidats à la mairie ? Azzeddine Ahmed-Chaouch dresse un baromètre de « PSG-compatibilité » dans son Chaouch Express. 17 millions d’Italiens sont placés en quarantaine afin d’endiguer la propagation du Coronavirus. Dans les médias italiens, plus de public et de moins en moins de journalistes en plateau. Pour se protéger, presque tout se fait désormais à distance : en duplex, par Skype, ou à bonne distance les uns des autres. On en parle avec Julien Bellver dans son 20h Médias. Aujourd’hui dans son Canap, Etienne Carbonnier nous débriefe 4 mariages pour une lune de miel sur TF1.