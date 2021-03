Quotidien, première partie du 9 mars 2021

Au sommaire du replay de la seconde partie de Quotidien du mardi 9 mars 2021 : on part au Sénégal avec notre journaliste sur place, Abda Sall, pour suivre la révolte de la jeunesse suite à l’arrestation du principal opposant politique du président en place. En plateau, Yann Barthès reçoit le journaliste Tomas Statius à l’occasion de la publication de « Toxique », une longue enquête sur les essais nucléaires français. Il reçoit ensuite DJ Snake à l’occasion de la sortie de son nouveau single en collaboration avec Selena Gomez. Dans son Petit Q, Willy Papa décrypte l’onde de choc autour des révélations du prince Harry et de Meghan Markle, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques et Étienne Carbonnier débriefe les soirées histoires de la télé.