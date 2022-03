Quotidien, première partie du 9 mars 2022

Au sommaire du replay de Quotidien première partie du mercredi 9 mars 2022 : Julien Bellver revient sur les bombardements russes sur la ville de Marioupol, en Ukraine, dans son 19h30 Médias. Il s’intéresse également aux nombreux médias étrangers qui quittent la Russie face à la censure du régime. Il analyse ensuite les derniers renseignements américains assurant que Vladimir Poutine serait au bord de l’échec et revient sur la liste des 290 entreprises internationales qui ont décidé de cesser leurs activités en Russie. Dans son Com’ 2022, Julien Bellver décrypte les derniers sondages catastrophiques pour Valérie Pécresse, mais au contraire très encourageants pour Jean-Luc Mélenchon et débriefe la grosse boulette d’Alexis Corbière au micro de France Info. Ce mercredi, l’Expert Gilles Finchelstein s’intéresse à la percée de Jean-Luc Mélenchon dans les sondages. Le candidat de la France insoumise n’a jamais été plus proche d’atteindre le second tour, mais peut-il vraiment sauter le pas ? Dans sa Brigade, Ambre Chalumeau nous apprend pourquoi la langue ukrainienne est en elle-même une question politique et Maïa Mazaurette nous parle de la glorification des femmes combattantes en Ukraine.