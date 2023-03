Quotidien, première partie du 9 mars 2023 avec Amélie Oudéa-Castéra

Au sommaire du replay de Quotidien première partie du jeudi 9 mars 2023 : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver revient sur la soirée du Sénat et fait le point sur l’annonce d’Emmanuel Macron qui souhaite inscrire l’IVG dans la Constitution. Il s’intéresse également aux frappes russes qui ont touché l’Ukraine dans la nuit de mercredi à jeudi et au retour médiatique discret de Marine Le Pen. En plateau et tout au long de l’émission, Yann Barthès reçoit la ministre des Sports, Amélie Oudéa- Castéra. Dans sa Brigade, Ambre Chalumeau nous donne envie d’aller voir l’exposition consacrée à l’année 1997 au musée de la mode, le Palais Galliera. Enfin, Maïa Mazaurette s’intéresse au problème de la masculinité toxique dans le sport en parle avec la ministre concernée.