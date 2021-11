Quotidien, première partie du 9 novembre 2021 avec Caroline Vigoureux, Mathias Wargon et Guillaume Rozier

Au programme du replay de la première partie de Quotidien du mardi 9 novembre 2021 : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver revient sur les témoignages chocs de huit femmes contre Patrick Poivre d’Arvor en Une de Libé ce mardi. Il s’intéresse également au succès du premier débat des Républicains sur LCI, au rétropédalage d’Arnaud Montebourg après ses propos polémiques et à l’allocution d’Emmanuel Macron. Dans son Zoom 2022, Lilia Hassaine débriefe les différences entre le premier débat des Républicains version 2021 et celui, nettement plus virulent, de la version 2016. Dans sa Brigade, Ambre Chalumeau s’intéresse au général de Gaulle d’un point de vue culturel. Créateur du premier ministère de la Culture, il avait su s’entourer d’André Malraux pour faire rayonner la France à l’internationale.