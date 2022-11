Quotidien, première partie du 9 novembre 2022

Au sommaire du replay de Quotidien première partie du mercredi 9 novembre 2022 : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver fait le point sur les premiers résultats des élections de mi-mandat aux États-Unis, revient sur les accusations à l’encontre de la ministre de la Transition écologique Agnès Pannier-Runacher, et sur le bras de fer entre la France et l’Italie sur la question de l’Ocean Viking. Yann Barthès accueille le ministre de l’Éducation, Pap Ndiaye, pour son premier talkshow depuis son entrée en fonction en mai dernier. À l’occasion de sa venue, dans son Zoom, Clément Viktorovitch s’intéresse à la laïcité à l’école et à son évolution depuis la loi de 1905. Dans le 20h15 Express, Paul Gasnier et Valentine Watrin analysent les résultats des élections de mi-mandat aux États-Unis.