Quotidien, première partie du 9 octobre 2019

Retrouvez l’intégralité du replay de la première partie de Quotidien du 9 octobre. On part à Lyon avec Salhia Brakhlia pour suivre le sommet du fonds mondial de la lutte contre le SIDA, Valentine Oberti décrypte le boycott d’Eric Zemmour par Nutella, Azzeddine Ahmed-Chaouch continue sa semaine spéciale Kebab, Julien Bellver analyse la communication de Luc Besson, accusé de viol et Étienne Carbonnier nous parle de la dernière émission de M6, « Objectif 10 ans de moins ». La ville de Lyon accueille la Conférence de reconstitution du Fonds national de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme. En pratique c’est une conférence qui accueille des chefs d’États et de gouvernement, ainsi que des personnalités engagées dans la lutte contre le SIDA et les maladies. C’est la première fois que la France accueille cette réunion, sous l’égide d’Emmanuel Macron. Salhia Brakhlia est sur place, à Lyon, pour son Moment de vérité. Vous ne verrez plus de pub pour Nutella avant l’émission d’Eric Zemmour sur Paris Première. Alertée par le collectif Sleeping Giants, la marque Ferrero a décidé de se désolidariser du polémiste. Jusque-là, la publicité Nutella était diffusée avant l’émission d’Eric Zemmour. Qui sont les membres de Sleeping Giants ? On en parle avec Valentine Oberti dans son Zoom. Toute la semaine, Azzeddine Ahmed-Chaouch analyse la crise politique du Kebab : marqueur du « grand remplacement » pour certains, symbole de « l’immigration qui a réussi » pour d’autres. Après avoir étudié les racines de la crise politique, Azzeddine Ahmed-Chaouch passe en mode guide culinaire pour enfin tout savoir sur le kebab. Discret pendant un an, Luc Besson fait un retour très remarqué sur la scène médiatique ces derniers jours. Il publie sa biographie, dont il a pu faire la promo dans une longue interview accordée à BFMTV, alors qu’il est toujours sous le coup d’une plainte pour viol. Julien Bellver décrypte cette opération de communication-défense dans son 20h Médias. Aujourd’hui dans son Canap, Étienne Carbonnier décrypte la toute dernière émission de M6 « Objectif 10 ans de moins ».

