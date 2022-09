Quotidien, première partie du 9 septembre 2022

Au programme du replay de la première partie de Quotidien du vendredi 9 septembre 2022 : Julien Bellver consacre son 19h30 Médias à la reine Elizabeth II, décédée ce jeudi à l’âge de 96 ans et après 70 ans de règne. Il revient sur le film médiatique des heures qui ont suivi l’annonce de la mort de la reine et s’intéresse au tout premier bain de foule du désormais roi Charles III. En plateau, Yann Barthès retrace le fil de 70 ans de règne d’Elizabeth II avec la grande spécialiste des Windsor, Isabelle Rivère et le journaliste franco-britannique de Courrier International Sasha Mitchell. Ambre Chalumeau revient sur l’énorme impact d’Elizabeth II sur le monde de la culture et Maïa Mazaurette s’interroge sur le féminisme de la reine. Dans un 20h15 spécial, Paul Gasnier et Valentine Watrin arpentent Londres pour comprendre l’impact de la mort d’Elizabeth II sur les Britanniques.