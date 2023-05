Quotidien rend hommage à Arman Soldin, journaliste français tué en Ukraine

On a appris ce mardi 9 mai la mort du journaliste de l'AFP Arman Soldin, en Ukraine. Paul Gasnier, Yann Barthès et l'ensemble de la rédaction saluent un homme lumineux, un journaliste brillant, passionné, un ami et apportent leur soutien à sa famille et à ses proches.