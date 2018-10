Charles Azanavour s’est éteint ce lundi 1er octobre à l’âge de 94 ans. Yann Barthès et son équipe avaient eu la chance de le recevoir à l’époque du Petit Journal, puis dans Quotidien. Ils rendent hommage ce soir à l’un des plus grands monuments de la chanson française et à son infatigable envie de vivre.