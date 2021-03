Quotidien ++ : Sénégal, la jeunesse en colère

Depuis dix jours, le Sénégal traverse l’une des plus grosses crises de son Histoire récente. La jeunesse se soulève et descend massivement dans les rues, malgré la libération du principal opposant au régime, Ousmane Sonko, dont l'arrestation avait mis le feu aux poudres. Depuis le début de la révolte, les nombreux affrontements violents avec la police ont déjà fait au moins cinq morts. Ce dimanche, Quotidien ++ fait le point sur la situation dans le pays et les revendications de la jeunesse avec le politologue Maurice Soudieck Dione.