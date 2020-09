Quotidien ++ : une semaine dans l'Amérique divisée de Trump, décryptée par Romain Huret (Partie 2)

En savoir plus sur Yann Barthes

Ce dimanche, retrouvez en exclusivité sur MYTF1 un nouveau numéro de Quotidien ++. Cette semaine, notre reporter Laura Geisswiller s'est rendue à Portland, devenue la capitale américaine de l'anti-Trump. Dans la ville sous tension, les manifestations se multiplient, s'intensifient. A Louisville, l'arrivée de milice blanche et de milice noire a continué à nourrir les affrontements. On en parle avec les images de Laura sur place et on décrypte la situation sur place avec Romain Huret, historien spécialiste des Etats-Unis.