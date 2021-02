Quotidien ++ : violences sexuelles, la libération de la parole

Depuis "Le Consentement" de Vanessa Springora et "La familia grande" de Camille Kouchner, jamais les victimes de violences sexuelles n'ont été aussi nombreuses à témoigner. Depuis des mois, on assiste à une libération de la parole, mais aussi de l'écoute qui amène la société à se remettre en question et à faire bouger les choses. Cette semaine, Quotidien ++ revient sur ces témoignages qui bousculent la société.