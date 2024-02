Vu pendant l'hommage à Robert Badinter : l'énorme vent de Rachida Dati

Dans son fait du jour de ce mercredi, Yann Barthès met en lumière la cérémonie hommage à Robert Badinter qui se déroulait dans la matinée devant le ministère de la Justice, place Vendôme. La famille de l’ancien juriste et essayiste français était pour l’occasion entourée d’Emmanuel Macron, du gouvernement et des représentants de la République. De nombreuses personnalités publiques étaient également au rendez-vous, de Sandrine Kiberlain à Patrick Cohen en passant par Vincent Lindon. Les « anciens » du gouvernement aussi ont tenu à rendre hommage à l’ex-sénateur. Lionel Jospin, Laurent Fabius, Manuel Valls, ou encore Elisabeth Borne. Les cadreurs, eux, n’ont pas reconnu le nouveau ministre de la Santé, un homme est lui passé tranquillement derrière le président pendant l’hommage. Mais on a surtout retenu l’un des plus gros « vents » de l’histoire de Rachida Dati. On se demande encore si c’était le mistral ou la tramontane qui soufflait.

