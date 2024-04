Rachida Dati invitée star de Skyrock

Place au Com 2027. Après une apparition polémique sur Twitch auprès d’un collectif de rappeurs il y a quelques semaines, Rachida Dati était invitée de la chaîne de radio Skyrock ce week-end. L’ambiance de l’émission Planète Rap était particulièrement bon enfant. La ministre de la Culture a fait le show et a beaucoup parlé d’elle. Gérald Darmanin avait lui annoncé qu’il pourrait quitter son poste de ministre de l’Intérieur après les Jeux Olympiques de Paris, mais finalement pas sûr.

