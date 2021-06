Racisme, discrimination, écologie, santé : les footballeurs prennent le pouvoir

Fini les joueurs de foot sans conviction et sans cerveau : la nouvelle génération s’affirme et s’engage pour casser les clichés. De plus en plus, on voit des footballeurs prendre position pour défendre leurs convictions, qu’elles soient écologiques, sociales ou politiques, quitte à se fâcher avec leur sponsor. L’exemple le plus emblématique est celui d’Antoine Griezmann. Égérie de la marque Huawei depuis trois ans, l’international français a rompu son contrat en quelques heures après avoir été alerté sur l’implication de la marque dans l’espionnage de la communauté ouïghours en Chine.