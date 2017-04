Raphaël Glucksmann : "Ce n'est pas le FN qui a changé, c'est peut-être bien nous"  

Ce soir, on reçoit une nouvelle fois un homme qui est toujours le bienvenue ici : l’essayiste et l’anti-réac Raphael Glucksman. Sur le plateau, il revient sur les derniers événements qui ont mobilisé l'électorat du pays, et nous offre son analyse de la situation politique française. Montée du FN, victoire de Macron célébrée à la Rotonde : l'intellectuel nous donne sa vision des choses.