Rapport Sauvé : le rappel à l’ordre de Jean Castex au Vatican

Jean Castex était en visite à Rome pour rencontrer le Pape au Vatican. Pour l’occasion, le Premier ministre était accompagné de son épouse – qui à notre avis s’était imaginé un tout autre week-end – du ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin et du ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian. Alors que le rapport Sauvé sur la pédocriminalité dans l’Eglise continue de secouer le monde catholique, il n’aura fait l’objet que de quelques secondes dans les discours prononcés par les responsables du Vatican. Jean Castex a quant à lui tenu à rappeler que la séparation de l’Eglise et de l’Etat n’était en « aucun cas », une séparation « entre l’Eglise et la loi ».