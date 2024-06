Rassemblement national : un programme inapplicable en cas de victoire ?

Le RN l’affirme depuis les élections européennes et l’annonce de la dissolution : il est prêt à gouverner en cas de nouvelle victoire à l’issue des législatives. Jordan Bardella a assuré le service après-vente du programme de son parti sur les chaînes d’info, mais les économistes alertent déjà qu’il est inapplicable, ce qui force le RN à rétro-pédaler sur certaines annonces, notamment concernant la réforme des retraites : exit l’abrogation immédiate, bonjour une possible annulation à l’automne. Le RN à l’épreuve de la réalité ?

