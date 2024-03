Rats, inondation, moisissures : lycéens et profs crient au scandale

Des rats, des cafards, des souris, des inondations, des bouts de plafonds manquants, des escaliers moisis : certains établissements scolaires sont aujourd’hui, en France, dans un état déplorable. Ces conditions de vie et de travail, les lycéens et les professeurs n’en peuvent plus. Ils étaient dans la rue ce jeudi pour se faire entendre.

