Réanimation : la moyenne d’âge baisse et ce n’est pas vraiment une bonne nouvelle

La moyenne d’âge des patients en réanimation à cause du Covid est en forte baisse cette semaine. Une bonne nouvelle ? Pas vraiment. En réalité, si la moyenne d’âge chute, ce n’est pas vraiment le signe d’une efficacité de la campagne vaccinale, mais parce que de plus en plus de patients jeunes arrivent en réanimation. Sans doute un effet des variants : en Angleterre, en Afrique du Sud ou au Brésil aussi la moyenne des patients en réanimation a chuté ces dernières semaines.