Que vous soyez le plus beau, le plus riche ou le plus puissant du monde – et même si vous cumulez tous ces atouts – vous aurez forcément l’air d’un con dans une voiturette de golf. C’est comme ça, ça fait partie du package. Alors, pourquoi le président turc Recep Tayyip Erdogan a-t-il décidé d’inaugurer le nouvel aéroport d’Istanbul, symbole de sa puissance, en voiturette de golf ?