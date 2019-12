Après 18 mois de concertation, 350 rencontres entre le gouvernement et les syndicats et beaucoup beaucoup de débat dans la presse, on ne comprend toujours rien à la réforme des retraites. Pour essayer d’y voir plus clair, Paul Larrouturou est allé interroger les observateurs, l’opposition et, forcément, le gouvernement.

En savoir plus sur Yann Barthes