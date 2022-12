Réforme des retraites : le très secret dîner de négociations

Un dîner hautement stratégique et secret s’est tenu mercredi 7 décembre au palais de l’Elysée. Un buffet très savoureux à base d’huîtres, de bulots, de potage et de viande pour parler de la réforme explosive des retraites. Parmi les participants on retrouve Élisabeth Borne, Édouard Philippe, François Bayrou, Olivier Dussopt, Aurore Bergé ou encore Richard Ferrand. Deux lignes se seraient opposées sur l’âge limite du départ à la retraite : celle d’Emmanuel Macron qui prône l’âge de départ à 65 ans contre la ligne du compromis des autres groupes politiques. Les négociations s’annoncent compliquées. Mais la majorité n'exclut pas d’utiliser un nouveau 49-3 pour faire passer cette réforme. Les groupes d’opposition se préparent déjà à cette éventualité.