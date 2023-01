Réforme des retraites : la jeunesse arrivera-t-elle à se mobiliser ?

Ce mercredi, l’Assemblée fourmillait de journalistes, tous venus assister à la conférence de presse unique des syndicats français. Historiquement unis contre la réforme des retraites, les syndicats continuent à parler d’une même voix pour maintenir la pression sur le gouvernement et mobiliser les Français, tous les Français. Justement, le 19 janvier dernier, si la mobilisation était une réussite, l’absence de la jeunesse a été très remarquée. Pour mobiliser les plus jeunes, de nombreuses AG étaient organisées ce mercredi dans les universités de Toulouse, Bordeaux, Lyon ou Paris. On était à celle de Paris 8, à Saint-Denis.