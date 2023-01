Réforme des retraites : la NUPES promet “la ZAD” à l’Assemblée nationale

La réforme des retraites a signé le grand retour de l’alliance de la gauche. La NUPES a tenu son premier meeting de l’année à Paris et tous les partis étaient présents : La France insoumise, Europe Écologie-Les Verts, le Parti socialiste et le Parti communiste. Marine Tondelier, la dirigeante des Verts a fait une promesse : l’Assemblée nationale, ça va être la ZAD”. Plus d’un millier de militants ont assisté à cette réunion.