Réforme des retraites : Laurent Berger, patron de la CFDT et nouvelle star des manifs

Traditionnellement centriste et réformiste, la CFDT a souvent travaillé avec le gouvernement. Jusqu’à la mobilisation contre la réforme des retraites. La CFDT s’est alliée aux autres syndicats français pour lutter contre le projet de loi porté par Elisabeth Borne. Son patron, Laurent Berger, est devenu l’homme qui a permis l’union syndicale. Et donc l’homme qui rend fou le gouvernement et celui qui pourrait faire basculer le mouvement. Azzeddine Ahmed-Chaouch l’a accompagné dans le cortège parisien ce samedi.